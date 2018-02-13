Вашингтон намерен придерживаться договора о СНВ - постпред США при НАТО

США остаются привержены Договору о сокращении наступательных вооружений с Россией и не намерены увеличивать количество ядерных боезарядов, заявила во вторник в ходе телефонного брифинга постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.
"Мы не будем увеличивать количество (боезарядов - ИФ), мы выполняем обязательства по СНВ, и будем продолжать это делать", - заявила она.
Согласно Договору, подписанному 8 апреля 2010 года в Праге и вступившему в силу 5 февраля 2011 года, к 5 февраля 2018 года у России и США должно остаться до 1055 единиц развернутых ядерных боезарядов и до 700 развернутых носителей - межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, или до 800 единиц развернутых и неразвернутых носителей. Договор будет действовать до 2021 года, предусмотрена возможность его продления на пять лет.
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