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Дальнее зарубежье 13.02.2018 18:35

Вашингтон намерен придерживаться договора о СНВ - постпред США при НАТО

США остаются привержены Договору о сокращении наступательных вооружений с Россией и не намерены увеличивать количество ядерных боезарядов, заявила во вторник в ходе телефонного брифинга постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

"Мы не будем увеличивать количество (боезарядов - ИФ), мы выполняем обязательства по СНВ, и будем продолжать это делать", - заявила она.

Согласно Договору, подписанному 8 апреля 2010 года в Праге и вступившему в силу 5 февраля 2011 года, к 5 февраля 2018 года у России и США должно остаться до 1055 единиц развернутых ядерных боезарядов и до 700 развернутых носителей - межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, или до 800 единиц развернутых и неразвернутых носителей. Договор будет действовать до 2021 года, предусмотрена возможность его продления на пять лет.

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Тэги: США, РОССИЯ, СНВ, ПРИВЕРЖЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]