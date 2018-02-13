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Дальнее зарубежье 13.02.2018 18:48

План по развитию инфраструктуры США получил положительные оценки от всех, кроме демократов - Трамп

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил о широкой поддержке представленного его администрацией плана по развитию инфраструктуры страны, стоимость которого оценивается в $1,5 трлн.

"Мы выдвинули наш план по инфраструктуре, и он получил положительные оценки от всех, кроме, конечно же, демократов", - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".

"После многих лет (бездействия) мы позаботились о нашей армии, а теперь - займемся (модернизацией - ИФ) дорог, мостов, тоннелей, аэропортов и так далее", - отметил он.

Накануне президент США опубликовал еще одно сообщение в "Твиттере", в котором отметил, что "пришло время инвестировать в нашу страну после $7 трлн глупых вложений в Ближний Восток".

Как сообщалось, администрация Д.Трампа представила подробный план восстановления и развития инфраструктуры США, стоимость которого составляет $1,5 трлн.

Документ, состоящий из 53 страниц, был опубликован на официальном веб-сайте Белого дома. Так, он предусматривает меры стимулирования для развития существующей транспортной инфраструктуры, а также ряд шагов по модернизации сельской инфраструктуры и регулированию рынка недвижимости.

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Тэги: США, ТРАМП, ИНФРАСТРУКТУРА, ПЛАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]