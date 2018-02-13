План по развитию инфраструктуры США получил положительные оценки от всех, кроме демократов - Трамп

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил о широкой поддержке представленного его администрацией плана по развитию инфраструктуры страны, стоимость которого оценивается в $1,5 трлн.
"Мы выдвинули наш план по инфраструктуре, и он получил положительные оценки от всех, кроме, конечно же, демократов", - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".
"После многих лет (бездействия) мы позаботились о нашей армии, а теперь - займемся (модернизацией - ИФ) дорог, мостов, тоннелей, аэропортов и так далее", - отметил он.
Накануне президент США опубликовал еще одно сообщение в "Твиттере", в котором отметил, что "пришло время инвестировать в нашу страну после $7 трлн глупых вложений в Ближний Восток".
Как сообщалось, администрация Д.Трампа представила подробный план восстановления и развития инфраструктуры США, стоимость которого составляет $1,5 трлн.
Документ, состоящий из 53 страниц, был опубликован на официальном веб-сайте Белого дома. Так, он предусматривает меры стимулирования для развития существующей транспортной инфраструктуры, а также ряд шагов по модернизации сельской инфраструктуры и регулированию рынка недвижимости.
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