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Дальнее зарубежье 13.02.2018 19:31

Генсек правящей в ЮАР партии доставил Зуме письмо об отстранении его с поста президента страны

Генеральный секретарь южноафриканской правящей партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) Эйс Магашуле и его заместитель Джесси Дуарте прибыли в официальную резиденцию президента Джейкоба Зумы для передачи ему письма об отстранении его с поста главы государства, сообщает во вторник южноафриканская телерадиокомпания SABC.

По данным SABC, решение направить президенту официальное письмо вместе с генсеком партии принял национальный исполнительный комитет АНК после нескольких дней переговоров о судьбе Дж.Зумы.

Накануне стало известно, что партия выдвинула президенту ультиматум, потребовав от него самостоятельно подать в отставку в течение двух суток. Согласно сведениям SABC, Дж.Зума отклонил этот ультиматум, пожелав остаться на этом посту еще на три месяца. В исполнительном комитете партии просьбу Дж.Зумы отклонили.

Дж.Зума является президентом ЮАР с 2009 года. На прошлой неделе сообщалось, что его послание к нации отложено на неопределенный срок на фоне обвинений в коррупции. Затем стало известно, что Дж.Зума и президент АНК Сирил Рамафоса ведут переговоры о передаче власти.

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Тэги: ЮАР, ПРЕЗИДЕНТ, ПАРТИЯ, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]