Генсек правящей в ЮАР партии доставил Зуме письмо об отстранении его с поста президента страны

Генеральный секретарь южноафриканской правящей партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) Эйс Магашуле и его заместитель Джесси Дуарте прибыли в официальную резиденцию президента Джейкоба Зумы для передачи ему письма об отстранении его с поста главы государства, сообщает во вторник южноафриканская телерадиокомпания SABC.

По данным SABC, решение направить президенту официальное письмо вместе с генсеком партии принял национальный исполнительный комитет АНК после нескольких дней переговоров о судьбе Дж.Зумы.

Накануне стало известно, что партия выдвинула президенту ультиматум, потребовав от него самостоятельно подать в отставку в течение двух суток. Согласно сведениям SABC, Дж.Зума отклонил этот ультиматум, пожелав остаться на этом посту еще на три месяца. В исполнительном комитете партии просьбу Дж.Зумы отклонили.

Дж.Зума является президентом ЮАР с 2009 года. На прошлой неделе сообщалось, что его послание к нации отложено на неопределенный срок на фоне обвинений в коррупции. Затем стало известно, что Дж.Зума и президент АНК Сирил Рамафоса ведут переговоры о передаче власти.