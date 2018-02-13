В налоговом комитете Узбекистана отрицают массовые обыски в ведомстве: идет назначенная президентом проверка

Представитель Государственного налогового комитета (ГНК) опроверг сообщения о якобы проходящих в ведомстве "массовых обысках".

"Информация, распространенная некоторыми СМИ о том, что в Государственном налоговом комитете проходят массовые обыски не соответствует действительности", - заявили во вторник журналистам в ГНК.

По данным представителя ведомства, в ГНК, так же как и в Министерстве финансов и Государственном таможенном комитете, проводится проверка согласно распоряжению президента от 16 января "Об организации критического изучения деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов".

"Работа проводится группой, которая было создана согласно этому документу. В ее состав включены представители Генпрокуратуры, Агентства национального проектного управления при президенте, Госкомитета по инвестициям, министерств юстиции, финансов, экономики и внешней торговли", - сказал представитель ГНК.

При этом он опроверг сообщения о том, что проверку проводит группа из 65 следователей Генпрокуратуры, что идет выемка документов и опечатаны кабинеты. Не соответствует действительности, по его словам, и информация о том, что председатель комитета Ботир Парпиев болеет и госпитализирован.

"В настоящее время в Госналоговом комитете находится группа из 30 человек, в которую входят представители указанных ведомств. Комитет и его руководство работает в нормальном режиме", - подчеркнули в ГНК.