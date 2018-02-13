В налоговом комитете Узбекистана отрицают массовые обыски в ведомстве: идет назначенная президентом проверка

Представитель Государственного налогового комитета (ГНК) опроверг сообщения о якобы проходящих в ведомстве "массовых обысках".
"Информация, распространенная некоторыми СМИ о том, что в Государственном налоговом комитете проходят массовые обыски не соответствует действительности", - заявили во вторник журналистам в ГНК.
По данным представителя ведомства, в ГНК, так же как и в Министерстве финансов и Государственном таможенном комитете, проводится проверка согласно распоряжению президента от 16 января "Об организации критического изучения деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов".
"Работа проводится группой, которая было создана согласно этому документу. В ее состав включены представители Генпрокуратуры, Агентства национального проектного управления при президенте, Госкомитета по инвестициям, министерств юстиции, финансов, экономики и внешней торговли", - сказал представитель ГНК.
При этом он опроверг сообщения о том, что проверку проводит группа из 65 следователей Генпрокуратуры, что идет выемка документов и опечатаны кабинеты. Не соответствует действительности, по его словам, и информация о том, что председатель комитета Ботир Парпиев болеет и госпитализирован.
"В настоящее время в Госналоговом комитете находится группа из 30 человек, в которую входят представители указанных ведомств. Комитет и его руководство работает в нормальном режиме", - подчеркнули в ГНК.
Азербайджан изолировал Армению от присоединения к региональным транспортным коридорам - Мустафаев
Парламент Азербайджана продлил срок полномочий Рзаева в качества судьи Верховного суда
Представители МПА СНГ проведут мониторинг за ходом подготовки и проведением выборов президента Азербайджана
Азербайджан предлагает создать СП с германскими компаниями по проекту «SOCAR Polymer»
Бизнес-форум Азербайджан-ЕС состоится летом 2018 года
Азербайджан в 2018-2025гг планирует увеличить сбор урожая цитрусовых в 2,3 раза
Президент Алиев выделил 15,3 млн манатов на улучшение соцзащиты населения
Миллиардер Билл Гросс продаст уникальную коллекцию почтовых марок США
Таможенники Азербайджана пресекли контрабандный ввоз в страну около 1 кг золотых изделий из Туркменистана - ГТК
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана за 14 лет составили около $78 млрд
Азерсу получит 12 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Президент Алиев выделил 2 млн манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
«Москва-Баку. Взгляд сквозь километры». Или о том, как живется азербайджанцам в России. Фоторепортаж
В Сумгаите прошла Олимпиада по русскому языку и литературе
Юбилей художественного руководителя бакинского театра Русской драмы Александра Шаровского
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»