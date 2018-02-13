Саакашвили заявил, что собирается восстановить гражданство Украины

Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили намерен восстанавливать свое украинское гражданство.
"Не надо было лишать меня гражданства. Это было против всех юридических норм... Я был, есть и остаюсь украинским политиком, так же как я являюсь грузином, но я буду восстанавливать свое украинское гражданство", - сказал М.Саакашвили на пресс-конференции в Варшаве во вторник.
По его словам, он находился на Украине совершенно законно.
"Я вернулся в Украину на законных основаниях как ее постоянный житель, у меня не было ни в одной другой стране постоянного жительства. Мне в Украине был выдан временный документ, который действовал до марта", - добавил М.Саакашвили.
Как сообщалось, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил М.Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.
10 сентября политик пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые фактически прорвали границу.
12 февраля 2018 года М.Саакашвили был задержан в Киеве и возвращен в Польшу по процедуре реадмиссии.
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