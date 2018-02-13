Более 70% граждан Узбекистана видят в РФ главного союзника в борьбе с терроризмом - опрос

Узбекистану следует углублять отношения с Россией, чтобы совместно противостоять религиозному экстремизму и терроризму, считают более 72% граждан республики, опрошенных центром изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" ("Социальное мнение").
В материалах опроса, обнародованных во вторник, речь идет об угрозах религиозного экстремизм и терроризма и борьбе с ними.
На вопрос, "С каким государством нужно Узбекистану углублять отношения, чтобы совместно и эффективно противостоять религиозному экстремизму и терроризму?" большинство респондентов (72%) ответили - с Россией.
По результатам аналогичного опроса в 2016 и 2015 годах этого мнения придерживались 74% и 81,5% опрошенных соответственно.
В числе стран, которые также остаются важными партнерами для Узбекистана в борьбе с терроризмом и экстремизмом, респонденты назвали Казахстан (42%), Киргизию (29,5%) и Таджикистан (22,4%).
Такие данные, по мнению социологов, связаны с активизацией отношений со всеми соседними странами по Центральноазиатскому региону.
За укрепление взаимоотношений с США в противодействии религиозному экстремизму и терроризму высказались 12,6% респондентов, отмечает центр. По его данным, в 2016 году этот показатель составлял 10%.
По данным опроса, 69% респондентов рассматривают религиозный экстремизм и терроризм как "наиболее серьезную проблему для стран Центральной Азии, в том числе, Узбекистана". В 2016 и 2015 годах так считали 76,2% и 79,6% опрошенных соответственно.
Как отмечается, в опросе, который охватил все регионы Узбекистана, приняли участие 1,1 тысячи человек, из которых 42,4% - мужчины и 57,6% - женщины, горожане - 51%, сельские жители - 49%. В опросе участвовали представители различных возрастных групп с 18 лет.
Азербайджан изолировал Армению от присоединения к региональным транспортным коридорам - Мустафаев
Парламент Азербайджана продлил срок полномочий Рзаева в качества судьи Верховного суда
Представители МПА СНГ проведут мониторинг за ходом подготовки и проведением выборов президента Азербайджана
Азербайджан предлагает создать СП с германскими компаниями по проекту «SOCAR Polymer»
Бизнес-форум Азербайджан-ЕС состоится летом 2018 года
Азербайджан в 2018-2025гг планирует увеличить сбор урожая цитрусовых в 2,3 раза
Президент Алиев выделил 15,3 млн манатов на улучшение соцзащиты населения
Миллиардер Билл Гросс продаст уникальную коллекцию почтовых марок США
Таможенники Азербайджана пресекли контрабандный ввоз в страну около 1 кг золотых изделий из Туркменистана - ГТК
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана за 14 лет составили около $78 млрд
Азерсу получит 12 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Президент Алиев выделил 2 млн манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
«Москва-Баку. Взгляд сквозь километры». Или о том, как живется азербайджанцам в России. Фоторепортаж
В Сумгаите прошла Олимпиада по русскому языку и литературе
Юбилей художественного руководителя бакинского театра Русской драмы Александра Шаровского
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»