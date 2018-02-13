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СНГ 13.02.2018 19:45

Более 70% граждан Узбекистана видят в РФ главного союзника в борьбе с терроризмом - опрос

Узбекистану следует углублять отношения с Россией, чтобы совместно противостоять религиозному экстремизму и терроризму, считают более 72% граждан республики, опрошенных центром изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" ("Социальное мнение").

В материалах опроса, обнародованных во вторник, речь идет об угрозах религиозного экстремизм и терроризма и борьбе с ними.

На вопрос, "С каким государством нужно Узбекистану углублять отношения, чтобы совместно и эффективно противостоять религиозному экстремизму и терроризму?" большинство респондентов (72%) ответили - с Россией.

По результатам аналогичного опроса в 2016 и 2015 годах этого мнения придерживались 74% и 81,5% опрошенных соответственно.

В числе стран, которые также остаются важными партнерами для Узбекистана в борьбе с терроризмом и экстремизмом, респонденты назвали Казахстан (42%), Киргизию (29,5%) и Таджикистан (22,4%).

Такие данные, по мнению социологов, связаны с активизацией отношений со всеми соседними странами по Центральноазиатскому региону.

За укрепление взаимоотношений с США в противодействии религиозному экстремизму и терроризму высказались 12,6% респондентов, отмечает центр. По его данным, в 2016 году этот показатель составлял 10%.

По данным опроса, 69% респондентов рассматривают религиозный экстремизм и терроризм как "наиболее серьезную проблему для стран Центральной Азии, в том числе, Узбекистана". В 2016 и 2015 годах так считали 76,2% и 79,6% опрошенных соответственно.

Как отмечается, в опросе, который охватил все регионы Узбекистана, приняли участие 1,1 тысячи человек, из которых 42,4% - мужчины и 57,6% - женщины, горожане - 51%, сельские жители - 49%. В опросе участвовали представители различных возрастных групп с 18 лет.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, АНТИТЕРРОР, СОЮЗНИКИ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]