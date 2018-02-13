Компании из КНР инвестировали в экономику Азербайджана около $800 млн - Минэкономики

Суммарные инвестиции компаний из Китая в экономику Азербайджана составили $770 млн, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на пресс-конференции во вторник.

«Объем китайских инвестиций в экономику Азербайджана до сих пор составил $770 млн, основной объем которых пришелся на нефтяной сектор. Однако, наш приоритет – развитие ненефтяного сектора и мы должны работать по увеличению инвестиций в этот сектор», - сказал Ш.Мустафаев.

Он отметил, что для расширения торгово-экономического сотрудничеств с Китаем в течение 2018 года планируются экспортные миссии азербайджанских компаний в Шанхай и в Урумчи.

«Кроме того, азербайджанская продукция будет представлена на Международной выставке импорта 5-10 ноября 2018 года в Шанхае. Причем площадь, арендуемая азербайджанской стороной для этой выставки, увеличена в 2 раза», - отметил Ш.Мустафаев.

Он подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в экспорте на китайский рынок продукции АПК, в том числе фундука, минеральных вод, продукции перерабатывающей промышленности.

«Кроме того, Азербайджан открыт для инвестиций китайских компаний. От китайской стороны поступило предложение по открытию на территории нашей страны промышленного парка и в настоящее время это предложение изучается», - подчеркнул Ш.Мустафаев.

Министр также отметил, что Китай является приоритетным направлением для перевозки грузов транзитом через Азербайджан в Европу, в том числе и по железнодорожному коридору Баку-Тбилиси-Карс.

Н.Аббасова