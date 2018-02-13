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Бизнес и законодательство 13.02.2018 16:48

Компании из КНР инвестировали в экономику Азербайджана около $800 млн - Минэкономики

Суммарные инвестиции компаний из Китая в экономику Азербайджана составили $770 млн, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на пресс-конференции во вторник.

«Объем китайских инвестиций в экономику Азербайджана до сих пор составил $770 млн, основной объем которых пришелся на нефтяной сектор. Однако, наш приоритет – развитие ненефтяного сектора и мы должны работать по увеличению инвестиций в этот сектор», - сказал Ш.Мустафаев.

Он отметил, что для расширения торгово-экономического сотрудничеств с Китаем в течение 2018 года планируются экспортные миссии азербайджанских компаний в Шанхай и в Урумчи.

«Кроме того, азербайджанская продукция будет представлена на Международной выставке импорта 5-10 ноября 2018 года в Шанхае. Причем площадь, арендуемая азербайджанской стороной для этой выставки, увеличена в 2 раза», - отметил Ш.Мустафаев.

Он подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в экспорте на китайский рынок продукции АПК, в том числе фундука, минеральных вод, продукции перерабатывающей промышленности.

«Кроме того, Азербайджан открыт для инвестиций китайских компаний. От китайской стороны поступило предложение по открытию на территории нашей страны промышленного парка и в настоящее время это предложение изучается», - подчеркнул Ш.Мустафаев.

Министр также отметил, что Китай является приоритетным направлением для перевозки грузов транзитом через Азербайджан в Европу, в том числе и по железнодорожному коридору Баку-Тбилиси-Карс.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КНР, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]