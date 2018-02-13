Таможенники Азербайджана пресекли контрабандный ввоз в страну около 1 кг золотых изделий из Туркменистана - ГТК

Сотрудники Главного таможенного управления Баку (ГТУБ) пресекли контрабандный ввоз в страну около 1 кг золотых изделий из Туркменистана, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК).
«У граждан Туркменистана Мухаммета Чарыева, Бибижемал Мошыевой и Огулженнет Палывановой, следовавших морским путем в Баку, были обнаружены незадекларированные золотые изделия общим весом 993 гр.», - говорится в сообщении ГТК.
Отмечается, что оперативная информация о незадекларированном ввозе золотых изделий в Азербайджан поступила в отдел по борьбе с правонарушениями ГТУБ.
"По факту ведется разбирательство", - уточняет ведомство.
Ф.Исазаде
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