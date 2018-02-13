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Происшествия 13.02.2018 16:51

Таможенники Азербайджана пресекли контрабандный ввоз в страну около 1 кг золотых изделий из Туркменистана - ГТК

Сотрудники Главного таможенного управления Баку (ГТУБ) пресекли контрабандный ввоз в страну около 1 кг золотых изделий из Туркменистана, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК).

«У граждан Туркменистана Мухаммета Чарыева, Бибижемал Мошыевой и Огулженнет Палывановой, следовавших морским путем в Баку, были обнаружены незадекларированные золотые изделия общим весом 993 гр.», - говорится в сообщении ГТК.

Отмечается, что оперативная информация о незадекларированном ввозе золотых изделий в Азербайджан поступила в отдел по борьбе с правонарушениями ГТУБ.

"По факту ведется разбирательство", - уточняет ведомство.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТАМОЖНЯ, ЗОЛОТО, КОНТРАБАНДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]