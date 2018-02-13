Миллиардер Билл Гросс продаст уникальную коллекцию почтовых марок США

Сооснователь и экс-глава инвестиционной секции Pacific Investment Management Co. (Pimco) Билл Гросс выставил на продажу уникальную коллекцию почтовых марок США, сообщает The Wall Street Journal.
Марки, ставшие самой дорогой сердцу инвестицией "короля облигаций", буду проданы в серии аукционов. По словам президента Siegel Auction Galleries Скотта Трэпела, первыми с молотка уйдут 150 самых редких наименований коллекции. Торги назначены на сентябрь. Этот аукцион может стать крупнейшей однодневной продажей в истории мировой филателии, ожидает С.Трэпел.
Предыдущий рекорд в $9,1 млн был установлен самим Б.Гроссом после продажи его коллекции марок Великобритании в 2007 году.
Самым ценным лотом станет уникальный набор 24-центовых марок 1869 года с перевернутым изображением в центре (оценочная стоимость от $750 тыс. до $1 млн). Также на аукцион выставлена двухцентовая "Голубая Гавайская Миссионерская" (Blue Hawaiian Missionary) марка 1851 года, выпущенная до вхождения Гавайев в состав США (оценочная стоимость до $750 тыс.).
Эта коллекция принесла Б.Гроссу широкую известность в мире филателистов. По словам главы Siegel, известие о продаже стало неожиданностью, хотя миллиардер в последнее время интересовался предложением на этом рынке. "Он сказал, что хочет вернуть их [марки] на рынок ради удовольствия других коллекционеров", - передает аукционист слова Б.Гросса.
В 2016 году Б.Гросс был удостоен премии Национального почтового музея США за филантропический вклад (миллиардер пожертвовал музею более $10 млн). "Филателия всегда была для меня средством достижения целей", - сказано в его заявлении по этому случаю.
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