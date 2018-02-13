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Дальнее зарубежье 13.02.2018 19:15

Во Франции в ближайшие дни представят законопроект по борьбе против фейковых новостей

Власти Франции рассчитывают в ближайшие дни представить законопроект по борьбе против "фейковых" новостей, сообщают во вторник парижские СМИ.

Министерство культуры Франции во главе с Франсуазой Ниссен работает над этим законопроектом с сентября прошлого года.

Во вторник Ф.Ниссен обозначила ключевые направления данного документа, который получил название "Законопроект о надежности и достоверности информации".

По ее словам, он направлен, главным образом, на контроль над способами распространения информации, в том числе через соцсети, а также на СМИ, "которые находятся под влиянием иностранного государства".

В частности, новый законопроект в случае одобрения может позволить Высшему совету Франции по аудиовизуальным средствам информации приостанавливать соглашение со СМИ на пять недель, если посчитает, что оно распространяет недостоверную информацию.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, СМИ, ЗАКОНОПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]