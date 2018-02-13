Во Франции в ближайшие дни представят законопроект по борьбе против фейковых новостей

Власти Франции рассчитывают в ближайшие дни представить законопроект по борьбе против "фейковых" новостей, сообщают во вторник парижские СМИ.
Министерство культуры Франции во главе с Франсуазой Ниссен работает над этим законопроектом с сентября прошлого года.
Во вторник Ф.Ниссен обозначила ключевые направления данного документа, который получил название "Законопроект о надежности и достоверности информации".
По ее словам, он направлен, главным образом, на контроль над способами распространения информации, в том числе через соцсети, а также на СМИ, "которые находятся под влиянием иностранного государства".
В частности, новый законопроект в случае одобрения может позволить Высшему совету Франции по аудиовизуальным средствам информации приостанавливать соглашение со СМИ на пять недель, если посчитает, что оно распространяет недостоверную информацию.
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