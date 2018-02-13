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Дальнее зарубежье 13.02.2018 17:19

Крупнейшие рекламодатели США сократили расходы на Олимпиаду-2018

General Motors (GM), Procter & Gamble (P&G), AT&T и другие крупные американские компании сократили затраты на телерекламу в ходе Олимпийских игр 2018 года, пишет портал MarketWatch со ссылкой на источники в компаниях.

Среди мотивов данного решения называют сдвиг в сторону таргетированной рекламы и digital, смену потребительского поведения и меньшую популярность зимней Олимпиады в сравнении с летней.

Источники в P&G и AT&T сообщают, что обе компании сократили рекламные расходы на зимние Игры в Пхёнчхане минимум на 30% по сравнению с тратами в период сочинской Олимпиады. Ранее оба рекламодателя сообщали о существенном увеличении затрат на рекламу в ходе двух предыдущих зимних Олимпиад.

Представитель P&G заявил, что компании удалось найти "более эффективные" способы контакта с потребителем в ходе Игр. P&G является ведущим спонсором Олимпиады с 2012 года, ее траты на телерекламу в США в период Олимпиады 2014 достигали $51 млн.

General Motors, потратившая в ходе сочинских Игр $148 млн, сократит рекламные расходы лишь на 10%, сообщает близкий к руководству компании источник.

По данным мониторинговой службы Kantar Media, GM, P&G и AT&T стали крупнейшими рекламодателями на американском телевидении в ходе Олимпийских игр 2014 года.

Источники MarketWatch сообщают, что даже Coca-Cola намерена последовать примеру и снизить рекламные расходы в период Игр в Пхёнчхане.

Аналитик Jefferies Джон Джейндис считает, что в целом "спрос на Олимпиаду оказался меньше ожидаемого изначально".

В США Олимпиада считается одним из немногих мероприятий, способных принести рекламодателям глобальную аудиторию. Однако в этом году ситуация несколько изменилась: внимание болельщиков привлекает ряд других спортивных мероприятий, включая Чемпионат мира по футболу в России, а общая тенденция потребления заключается в переходе от традиционного телевидения к цифровым сервисам.

NBC Sports, основной телеканал США с трансляциями Олимпиады, ожидает, что выручка от рекламы на ТВ и в digital во время Игр в Пхёнчхане превысит $900 млн, при этом около 60% принесут новые рекламодатели.

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Тэги: США, ОЛИМПИАДА, РЕКЛАМОДАТЕЛИ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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