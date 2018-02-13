Новые инвесторы из Ирана могут войти в проект ГЭС на армяно-иранской границе - Минэнерго Армении

Иранская компания Tavan Aab Araz, которая выступала инвестором строительства Мегринской ГЭС на армяно-иранской границе, не выполнила свои обязательства, рассматривается участие других иранских компаний, заявил заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян.
"Проект не реализован, поскольку иранская компания, которая взяла на себя соответствующие обязательства, не выполнила их. Сейчас другие иранские компании рассматривают возможность инвестиций в строительство ГЭС", - сказал А.Арутюнян журналистам во вторник.
Он сообщил, что делегация иранских компаний планирует визит в Армению и переговоры по инвестиционной программе.
"Это крупная инвестиционная программа, которую планируется реализовать с новыми участниками. Надеемся на конкретные результаты в этом году", - сказал А.Арутюнян.
При этом он не исключил возможности изменения параметров проекта "с учетом изменений в водных ресурсах и применяемых технологиях".
В минувший понедельник посол Ирана в Армении заявил журналистам, что виновными в затягивании строительства ГЭС являются компании, а не правительства Армении и Ирана.
Ранее сообщалось, что Армения и Иран планировали построить на берегах пограничной реки Аракс две аналогичные по мощности ГЭС (по 130 МВт) - в Мегри на армянской территории и в Карачиларе на иранской. Станции будут связаны дренажным тоннелем.
Стоимость строительства Мегринской ГЭС оценивалась в $323 млн. Инвестором выступала иранская Tavan Aab Araz.
Армения будет расплачиваться за иранские инвестиции электроэнергией: на протяжении 15 лет после ввода станция будет эксплуатироваться иранской Farat-Sepasat, а выработанная электроэнергия будет поставляться в Иран. Затем ГЭС перейдет в собственность Армении.
Торжественная церемония закладки фундамента Мегринской ГЭС состоялась еще в ноябре 2012 года. Завершение строительства планировалось в 2017 году.
В феврале 2016 года Армения внесла коррективы в проект строительства ГЭС в связи с изменившимися экологическими условиями. В частности, по причине снижения уровня воды в реке Аракс проект строительства в части мощности станции пересмотрен в сторону понижения - с 130 МВт до 100 МВт.
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