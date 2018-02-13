Рост промпроизводства в ненефтяном секторе Азербайджана в январе достиг 8,7% - президент

Рост ненефтяного ВВП Азербайджана в январе 2018 года составил 4%, заявил во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев.
И.Алиев принял в Баку делегацию возглавляемую председателем Восточного комитета экономики Германии Вольгангом Бухелем, сообщает сайт главы государства.
«Производство продукции в неэнергетическом секторе экономики Азербайджана в январе 2018 года увеличилось на 4%, а рост производства промышленной продукции в ненефтяном секторе в январе достиг 8,7%», - заявил президент в ходе встречи.
По словам И.Алиева, эти показатели очень хорошо демонстрируют проводимые экономические реформы.
Президент отметил, что визит германской делегации в Азербайджан демонстрирует взаимный интерес бизнес-кругов обеих стран. «До сих пор германские компании участвовали в Азербайджане в инфраструктурных и строительных проектах. Кроме того, наши современные заводы используют оборудование, произведенное в Германии. Поэтому у нас есть большой потенциал развивать экономическое сотрудничество по самым разным направлениям»,- сказал президент.
И.Алиев подчеркнул, что сотрудничество с германскими компаниями осуществляется в основном в неэнергетическом секторе. «Это является очень хорошим фактором для обеих сторон»,- сказал президент.
В свою очередь, Вольганг Бухеле отметил, что целью визита в Азербайджан является определить возможности работы германских компаний в ненефтяном секторе экономики. «Мы считаем, что развитие нефтегазового сектора экономики Азербайджана с одной стороны и развитие ненефтяного сектора с другой, выгодно обеим странам»,- сказал В.Бухеле.
Он также сообщил, что крупные германские компании заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном.
Б.Рустамбеков
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