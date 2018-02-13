Доходы населения Азербайджана в январе 2018 года выросли на 11% - президент

Рост доходов населения Азербайджана в январе 2018 года превысил 11%, заявил во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев.

И.Алиев принял в Баку делегацию возглавляемую председателем Восточного комитета экономики Германии Вольгангом Бухелем, сообщает сайт главы государства.

«Доходы населения Азербайджана в январе 2018 года выросли более чем на 11% при инфляции в 5,5%», - сказал президент.

По его словам, основной задачей на сегодня является обеспечить устойчивое развитие ненефтяного сектора экономики Азербайджана.

Касаясь вопроса инвестиций в экономику страны, глава государство отметил, что за последние 15 лет в экономику Азербайджана вложено более $230 млрд.

«Несмотря на то, что большая часть этих средств была направлена в нефтяной сектор, что естественно, в тоже время это дало нам возможность инвестировать большие средства в ненефтяной сектор экономики»,- добавил И.Алиев.

Б.Рустамбеков