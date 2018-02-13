Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0919 RUR   0.0294 GBR   2.3544 TRY   0.4478

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.15 Brent   64.81

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 16 Фев 17 Фев

Макроэкономика 13.02.2018 19:44

Доходы населения Азербайджана в январе 2018 года выросли на 11% - президент

Рост доходов населения Азербайджана в январе 2018 года превысил 11%, заявил во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев.

И.Алиев принял в Баку делегацию возглавляемую председателем Восточного комитета экономики Германии Вольгангом Бухелем, сообщает сайт главы государства.

«Доходы населения Азербайджана в январе 2018 года выросли более чем на 11% при инфляции в 5,5%», - сказал президент.

По его словам, основной задачей на сегодня является обеспечить устойчивое развитие ненефтяного сектора экономики Азербайджана.

Касаясь вопроса инвестиций в экономику страны, глава государство отметил, что за последние 15 лет в экономику Азербайджана вложено более $230 млрд.

«Несмотря на то, что большая часть этих средств была направлена в нефтяной сектор, что естественно, в тоже время это дало нам возможность инвестировать большие средства в ненефтяной сектор экономики»,- добавил И.Алиев.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ДОХОДЫ, НАСЕЛЕНИЕ


Похожие новости


Денежные доходы населения Азербайджана в январе-июле увеличились на 7,5% Доходы SOCAR Trading SA в 2016 году увеличились на 14% Денежные доходы населения Азербайджана в январе-апреле увеличились почти на 7% «PONY EXPRESS» рассчитывает на ежегодный объем доходов от деятельности в Азербайджане в размере $3 млн Доходы Госнефтефонда Азербайджана в январе-апреле от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ составили около $2 млрд Доходы Госнефтефонда Азербайджана за 11 месяцев от продажи прибыльной нефти и газа с блока АЧГ и Шах-Дениз превысили $4,6 млрд

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]