Президент Алиев утвердил Госпрограмму развития цитрусоводства в Азербайджане до 2025 года

Президент Ильхам Алиев во вторник утвердил Госпрограмму развития цитрусоводства в Азербайджане на 2018-2025 гг.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, министерствам финансов и экономики поручено ежегодно принимать меры с целью предусмотреть в госбюджете и государственной инвестиционной программе средства для финансирования мероприятий, указанных в Госпрограмме.

Министерству сельского хозяйства поручена координация мероприятий, предусмотренных в Госпрограмме. Кроме этого, Минсельхоз раз в год будет информировать президента Азербайджана о ходе исполнения программы.

Б.Рустамбеков