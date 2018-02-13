Президент Алиев утвердил Госпрограмму развития цитрусоводства в Азербайджане до 2025 года

Президент Ильхам Алиев во вторник утвердил Госпрограмму развития цитрусоводства в Азербайджане на 2018-2025 гг.
Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, министерствам финансов и экономики поручено ежегодно принимать меры с целью предусмотреть в госбюджете и государственной инвестиционной программе средства для финансирования мероприятий, указанных в Госпрограмме.
Министерству сельского хозяйства поручена координация мероприятий, предусмотренных в Госпрограмме. Кроме этого, Минсельхоз раз в год будет информировать президента Азербайджана о ходе исполнения программы.
Б.Рустамбеков
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