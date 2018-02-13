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Бизнес и законодательство 13.02.2018 19:54

Президент Алиев утвердил Госпрограмму развития цитрусоводства в Азербайджане до 2025 года

Президент Ильхам Алиев во вторник утвердил Госпрограмму развития цитрусоводства в Азербайджане на 2018-2025 гг.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, министерствам финансов и экономики поручено ежегодно принимать меры с целью предусмотреть в госбюджете и государственной инвестиционной программе средства для финансирования мероприятий, указанных в Госпрограмме.

Министерству сельского хозяйства поручена координация мероприятий, предусмотренных в Госпрограмме. Кроме этого, Минсельхоз раз в год будет информировать президента Азербайджана о ходе исполнения программы.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ГОСПРОГРАММА, РАСПОРЯЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]