Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0919 RUR   0.0294 GBR   2.3544 TRY   0.4478

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.15 Brent   64.81

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 16 Фев 17 Фев

Социум 13.02.2018 20:04

Президент Алиев выделил 15,3 млн манатов на улучшение соцзащиты населения

Президент Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению социальной защиты населения.

Согласно распоряжению, с целью завершения работ по строительству и капитальному ремонту на ряде объектов социального назначения министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана будет выделено 15 млн 297,9 тыс. манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, СОЦЗАЩИТА


Похожие новости


Диалог лидеров Армении и Азербайджана по Карабаху должен вестись без лишних эмоций - президент Болгарии Большинство избирателей в Азербайджане проголосует за Ильхама Алиева, уверены в правящей партии Президент Алиев принял в Баку секретаря Святого Престола Алиев принял регионального директора ВБ по Южному Кавказу Президент Азербайджана утвердил ряд межправительственных документов с Турцией Президент Алиев назначил нового главу ИВ Ясамальского района Баку

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]