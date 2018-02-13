Президент Алиев выделил 15,3 млн манатов на улучшение соцзащиты населения

Президент Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению социальной защиты населения.

Согласно распоряжению, с целью завершения работ по строительству и капитальному ремонту на ряде объектов социального назначения министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана будет выделено 15 млн 297,9 тыс. манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование.

Б.Рустамбеков