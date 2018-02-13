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Бизнес и законодательство 13.02.2018 20:30

Бизнес-форум Азербайджан-ЕС состоится летом 2018 года

Бизнес-форум Азербайджан-ЕС состоится в июне 2018 года, сообщил исполнительный директор Германо-Азербайджанской торговой палаты Тобиас Бауманн.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял во вторник в Баку делегацию возглавляемую председателем Восточного комитета экономики Германии Вольгангом Бухелем, сообщает сайт главы государства.

Т.Бауманн, участвовавший на встрече, подчеркнул, что Палата в настоящее время ведет активную работу над исследованием по бизнес-среде в Азербайджане. Данный документ будет представлен на бизнес-форуме Азербайджан-ЕС в июне текущего года.

Т.Бауманн добавил, что германские компании заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере профессиональной подготовки.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, БИЗНЕС, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]