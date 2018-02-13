Бизнес-форум Азербайджан-ЕС состоится летом 2018 года

Бизнес-форум Азербайджан-ЕС состоится в июне 2018 года, сообщил исполнительный директор Германо-Азербайджанской торговой палаты Тобиас Бауманн.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял во вторник в Баку делегацию возглавляемую председателем Восточного комитета экономики Германии Вольгангом Бухелем, сообщает сайт главы государства.

Т.Бауманн, участвовавший на встрече, подчеркнул, что Палата в настоящее время ведет активную работу над исследованием по бизнес-среде в Азербайджане. Данный документ будет представлен на бизнес-форуме Азербайджан-ЕС в июне текущего года.

Т.Бауманн добавил, что германские компании заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере профессиональной подготовки.

Б.Рустамбеков