Бизнес-форум Азербайджан-ЕС состоится летом 2018 года

Бизнес-форум Азербайджан-ЕС состоится в июне 2018 года, сообщил исполнительный директор Германо-Азербайджанской торговой палаты Тобиас Бауманн.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял во вторник в Баку делегацию возглавляемую председателем Восточного комитета экономики Германии Вольгангом Бухелем, сообщает сайт главы государства.
Т.Бауманн, участвовавший на встрече, подчеркнул, что Палата в настоящее время ведет активную работу над исследованием по бизнес-среде в Азербайджане. Данный документ будет представлен на бизнес-форуме Азербайджан-ЕС в июне текущего года.
Т.Бауманн добавил, что германские компании заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере профессиональной подготовки.
Б.Рустамбеков
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