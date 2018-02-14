По инициативе украинской стороны в минувший вторник состоялся телефонный разговор между президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным, сообщает интернет-издание "Зеркало недели. Украина" (ZN.UA).
"Президент Украины провел телефонный разговор с президентом России для активизации освобождения украинских заложников, в частности обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях", - приводятся в заметке слова пресс-службы администрации президента Украины.
"Также была обсуждена повестка дня встречи министров иностранных дел стран Нормандской четверки, которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене. Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по нормандскому формату и американскими союзниками", - цитирует издание пресс-службу.
По данным источника издания, "беседа была не короткой и состоялась по инициативе украинской стороны. Поводом для нее стала третья годовщину заключения вторых Минских договоренностей".
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