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Дальнее зарубежье 14.02.2018 13:42

Южная Корея выделит $2,6 млн на покрытие расходов делегации из КНДР на Олимпиаде

Власти Южной Кореи в среду одобрили выделение около $2,6 млн на покрытие расходов, связанных с пребыванием делегации из КНДР на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщают южнокорейские СМИ.

Данные средства, главным образом, предназначены на покрытие расходов по предоставлению питания и размещению во время Олимпиады северокорейских болельщиков, участников показательных выступлений по тхэквондо, артистов, журналистов и персонала, обслуживающего спортсменов из КНДР. В общей сложности в эту группу входят 424 человека.

В южнокорейском министерстве по делам объединения подчеркнули, что на оплату расходов, связанных с недавним визитом высокопоставленной делегации из КНДР, в которую, в частности, вошла сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, будет выделена дополнительная сумма.

Отмечается, что расходы, связанные непосредственно с участием в играх 22 северокорейских атлетов, оплатит Международный олимпийский комитет (МОК).

Официальная делегация из Северной Кореи прибыла в Южную Корею на прошлой неделе, где посетила церемонию открытия Олимпийских игр. Высокопоставленные северокорейские чиновники провели переговоры с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином, которому передали приглашение Ким Чен Ына посетить Пхеньян.

Накануне лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал прилагать дальнейшие усилия к развитию наметившегося улучшения отношений с Южной Кореей.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ОЛИМПИАДА, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]