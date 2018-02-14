Южная Корея выделит $2,6 млн на покрытие расходов делегации из КНДР на Олимпиаде

Власти Южной Кореи в среду одобрили выделение около $2,6 млн на покрытие расходов, связанных с пребыванием делегации из КНДР на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщают южнокорейские СМИ.
Данные средства, главным образом, предназначены на покрытие расходов по предоставлению питания и размещению во время Олимпиады северокорейских болельщиков, участников показательных выступлений по тхэквондо, артистов, журналистов и персонала, обслуживающего спортсменов из КНДР. В общей сложности в эту группу входят 424 человека.
В южнокорейском министерстве по делам объединения подчеркнули, что на оплату расходов, связанных с недавним визитом высокопоставленной делегации из КНДР, в которую, в частности, вошла сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, будет выделена дополнительная сумма.
Отмечается, что расходы, связанные непосредственно с участием в играх 22 северокорейских атлетов, оплатит Международный олимпийский комитет (МОК).
Официальная делегация из Северной Кореи прибыла в Южную Корею на прошлой неделе, где посетила церемонию открытия Олимпийских игр. Высокопоставленные северокорейские чиновники провели переговоры с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином, которому передали приглашение Ким Чен Ына посетить Пхеньян.
Накануне лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал прилагать дальнейшие усилия к развитию наметившегося улучшения отношений с Южной Кореей.
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