Осужденные в Белоруссии авторы ресурса Regnum обжаловали приговор

Авторы российского ресурса Regnum, приговоренные судом в Минске к лишению свободы с отсрочкой наказания за разжигание национальной розни, обжаловали приговор, сообщила пресс-секретарь Верховного суда Белоруссии Юлия Ляскова в среду.
"В Минский городской суд в установленном законом порядке поданы апелляционные жалобы обвиняемых по уголовному делу об умышленных действиях, направленных на возбуждение национальной вражды или розни, совершенных группой лиц, на приговор от 2 февраля 2018 года", - говорится в сообщении Ю.Лясковой в Facebook.
О дате судебного разбирательства в апелляционном порядке Верховным судом будет проинформировано дополнительно.
2 февраля Минский городской суд приговорил трех белорусских авторов российского ресурса Regnum - Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко - к 5 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 3 года. Они были признаны виновными в умышленных действиях, направленных на разжигание национальной вражды или розни, совершенных группой лиц.
Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) называла такой приговор несовместимым с международными стандартами свободы слова. "Этот приговор был бы уместен для опасных преступников, чтобы сдержать их от повторного совершения преступления, но не для блогеров, которые были привлечены к ответственности за высказывание противоречивых взглядов", - заявил глава отдела RSF по Восточной Европе и Центральной Азии Иоганн Бир.
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