Вспышка ботулизма зафиксирована на юге Киргизии, госпитализированы 17 человек

На юге Киргизии 17 человек поступили в больницу с диагнозом ботулизм, пятеро детей находятся в тяжелом состоянии, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.
"Вечером 12 февраля в Кара-Сууйскую территориальную больницу Ошской области поступили семь человек с диагнозом ботулизм. На следующий день поступили еще 10 человек", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, на сегодняшний день состояние троих взрослых оценивается как тяжелое, они находятся в отделении реанимации территориальной больницы Кара-Суу. "У троих взрослых состояние средней тяжести, четверо пациентов находятся в удовлетворительном состоянии", - отметил он.
Представитель Минздрава сообщил, что состояние пятерых пострадавших детей оценивается как тяжелое. "Двое из них находятся в реанимации детской больницы района. Трое ночью переведены в Ошскую детскую инфекционную больницу, в отделение реанимации. Состояние двоих детей средней тяжести", - сказал собеседник агентства.
"Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, введено по одной дозе противоботулинической сыворотки. Проводится интенсивная дезинтоксикационная и витаминотерапия", - сообщил представитель Минздрава.
По информации министерства, в ходе предварительного эпидемиологического расследования установлено, что все пострадавшие употребляли "домашний консервированный выжатый ручным методом абрикосовый компот, домашнюю консервированную приправу, употребляли манты, купленные на рынке и плов домашнего приготовления".
"Санитарными врачами были изъяты остатки употребленных продуктов. Запрещено употребление 45 стеклянных банок домашнего консервированного изделия, до получения результатов лабораторной экспертизы", - добавил представитель пресс-службы.
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