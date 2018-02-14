В коалиционном правительстве Израиля выразили поддержку оказавшемуся в центре коррупционного расследования Нетаньяху

Члены коалиционного правительства Израиля выразили поддержку премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху, против которого правоохранительные органы рекомендовали выдвинуть обвинения в коррупции, пишет в среду "Таймс оф Израэл".

"В этом нет ничего нового. Цель была обозначена еще два года назад. Они (противники Б.Нетаньяху - ИФ) пустили десятки стрел по ней в надежде, что одна из них попадет, сделали все возможное, чтобы достичь своей цели", - заявил глава коалиционного правительства Давид Амсалем.

Один из ключевых союзников Б.Нетаньяху, министр финансов и лидер партии Кулану Моше Кахлон заявил, что роспуск правящей коалиции не планируется, поскольку "по закону только генеральный прокурор может принимать решения, связанные с выдвижением обвинений".

Министр туризма Израиля Ярив Левин, представляющий правящую партию "Ликуд", назвал рекомендации полиции выдвинуть в отношении Б.Нетаньяху обвинения в коррупции, "недостойным шагом к осуществлению переворота против воли избирателей". Израильский министр культуры и спорта Мири Регев заявила, что рекомендации полиции, на ее взгляд, "не имеют юридической силы".

Министр регионального сотрудничества Цахи Ханегби выразил безоговорочную поддержку премьер-министру.

"Я знаю Биньямина Нетаньяху десятки лет и верю в его честность и невиновность", - сказал он.

В то же время оппозиционные партии Израиля жестко высказались относительно прозвучавших в адрес Б.Нетаньяху рекомендаций. Крупнейшая оппозиционная партия "Сионистский лагерь" призвала премьера немедленно подать в отставку.

"Рекомендации полиции очень ясные, жесткие и решительные. Этот вечер тяжелый, когда полиция Израиля рекомендует выдвинуть в отношении премьера обвинения во взяточничестве, мошенничестве и нарушении доверия", - говорится в ее заявлении.

"Пришло время положить конец культуре коррупции в правительстве, которая разрушает все хорошее, что есть в нашей стране. После девяти лет (руководства - ИФ) Нетаньяху общество заслуживает нового руководителя и честного премьера", - отмечается в нем.

Депутат Кнессета от левой партии "Мерец" Илан Гилон заявил, что рекомендации "отбрасывают тяжелую тень" на Б.Нетаньяху и его способность принимать решения. По его мнению, премьер должен подать в отставку, чтобы восстановить доверие общества к правительству.

Глава политического альянса четырех арабских партий в Израиле Аайман Одех заявил, что "Нетаньяху коррумпированный и опасный премьер-министр, и сейчас он еще более опасен, поскольку ясно, что с этого момента его позиции стали нестабильными, и он сделает все, чтобы остаться в правительстве".

Накануне правоохранительные органы Израиля рекомендовали выдвинуть обвинения в коррупции против Б.Нетаньяху. Согласно данным расследования по так называемым "Делу 1000" и "Делу 2000", премьер-министр неоднократно получал дорогие подарки в обмен на покровительство. В том числе полиция считает, что Б.Нетаньяху пытался заключить сделку с руководством одного из крупнейших изданий Израиля - газеты "Едиот Ахронот".

Также полиция рекомендовала выдвинуть обвинения в адрес владельца "Едиот Ахронот" Арнона Мозеса. Сделка с "Едиот Ахронот" должна была обеспечить премьеру положительное освещение - в обмен на сотрудничество Б.Нетаньяху предложил помочь газете в борьбе с главным конкурентом - изданием "Израиль Хайум".

При этом общая стоимость подарков, полученных Б.Нетаньяху, составляет около 1 млн шекелей или $280 тыс.

Сам Б.Нетаньяху отверг обвинения в свой адрес, заявив, что намерен остаться на посту премьера.