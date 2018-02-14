Путин соболезнует королеве Дании в связи с кончиной принца-консорта Хенрика

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королеве Дании Маргрете II в связи с кончиной ее супруга принца-консорта Хенрика, сообщает в среду сайт Кремля.

"Искренне разделяю Вашу скорбь. Желаю Вам и всем членам датской королевской семьи мужества и стойкости в этот тяжелый час", - говорится в телеграмме президента.

Принц-консорт Хенрик скончался в ночь на среду на 84-м году жизни.

Как сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс", принц скончался во сне в окружении королевы и двух своих сыновей.

В январе супруг королевы Дании был госпитализирован в связи с обнаружением у него рака легких. Накануне его выписали из больницы, чтобы, как сообщили в датском королевском дворце, он смог провести последние дни дома.