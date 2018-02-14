Болельщики из КНДР проигнорировали призывы МОК отказаться от флага с изображением спорных островов

Северокорейские болельщики не стали следовать призыву Международного олимпийского комитета (МОК), попросившего их отказаться от демонстрации на соревнованиях флага объединенной Кореи с изображением островов Лианкур, суверенитет над которыми оспаривается между Японией и Южной Кореей, сообщают в среду южнокорейские СМИ.
Первый раз подобный флаг, на котором спорные острова изображены в составе Кореи, был использован еще до официальной церемонии открытия Олимпийских игр во время тренировочного матча между объединенной женской хоккейной сборной двух Корей и командой Швеции.
Японское правительство тогда раскритиковало использование этого флага и назвало подобные действия неприемлемыми. В МОК после получения жалобы от Токио заявили, что использование этого флага нарушает установленные правила, поскольку содержит политическую подоплеку.
В итоге МОК рекомендовал КНДР и Южной Корее отказаться от флага с изображением островов Лианкур. В южнокорейском МИД тогда заявили, что уважают решение МОК и изменят флаг. После этого спортсмены стали выходить уже под другой версией флага объединенной Кореи, на котором не изображены спорные острова.
Однако, по сообщениям СМИ, члены приехавшей из КНДР группы поддержки все же пренебрегли рекомендацией МОК и продолжают использовать на соревнованиях флаги с изображением островов Лианкур в составе Кореи.
Группа островов Лианкур (японское название - Такэсима, корейское название - Токто) расположена в западной части Японского моря. После Второй мировой войны острова контролирует Южная Корея, однако Япония считает эти острова своей территорией.
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