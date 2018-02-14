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СНГ 14.02.2018 15:05

Генсек НАТО заявляет о необходимости проведения Киевом оборонной реформы

Вопрос вступления Украины в НАТО будет рассматриваться по итогам проведения властями этой страны реформы в оборонной сфере, заявляет генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Сейчас особое внимание уделяется проведению реформ на Украине. Я приветствую заявление Украины об особом внимании этой реформе. Вопрос членства будет рассмотрен в зависимости от тех успехов, которых добьется Украина в этом направлении", - сказал он на пресс-конференции в среду в Брюсселе.

Генсек отметил, что у Украины и альянса "значительное партнерство".

"И НАТО предоставляет значительную политическую и практическую поддержку Украине. Государства-члены также предоставляют поддержку уже на двустороннем уровне. Мы будем продолжать укреплять наше партнерство и продолжать работу с официальным Киевом", - подчеркнул Й.Столтенберг.

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Тэги: УКРАИНА, НАТО, ЧЛЕНСТВО, СТОЛТЕНБЕРГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]