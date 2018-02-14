В Литве создали компьютерный шрифт на основе Акта о независимости 1918 года

Шрифт, написанный на основе оригинала Акта о независимости Литвы от 16 февраля 1918 года, будет представлен на торжественном заседании литовского правительства, которое пройдет в среду в Каунасе.
В шрифте, созданном по рукописи Юргиса Шаулиса, 450 символов, рассказала агентству BNS представитель создавшего шрифт креативного агентства Folk Юстина Мурлите. "Чтобы сохранить возможность писать на нем, у каждой буквы есть по несколько вариаций - так, как и в почерке Ю.Шаулиса", - сказала она.
По ее словам, все желающие смогут бесплатно скачать новый шрифт на свои компьютеры.
Постановление Литовского Совета от 16 февраля 1918 года о восстановлении независимого государства нашел весной 2017 года в архиве МИД Германии профессор Университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис. Сейчас этот документ на время предоставлен Литве и выставлен во Дворце сигнаторов (подписантов акта - ИФ) в Вильнюсе.
Заседание кабмина Литвы в Каунасе в среду приурочено к предстоящему празднику 16 февраля.
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