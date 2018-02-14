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Дальнее зарубежье 14.02.2018 15:13

Министр здравоохранения Татарстана отправлен в отставку

Руководство Татарстана приняло решение отправить в отставку министра здравоохранения Татарстана Аделя Вафина, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе президента республики в среду.

"Подтверждаю отставку А.Вафина. Новым министром здравоохранения назначен главный врач городской клинической больницы N7 Марат Садыков", - сказал собеседник.

А.Вафин руководил министерством здравоохранения с 11 сентября 2013 года.

Решение об отставке главы Минздрава Татарстана было принято после смерти его заместителя Елены Шишмаревой, попавшей под следствие по делу о мошенничестве.

Замминистра здравоохранения Татарстана была задержана 1 февраля по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 (мошенничество) и ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). А 3 февраля Советский районный суд Казани избрал 52-летней Е.Шишмаревой меру пресечения в виде домашнего ареста до 1 апреля.

По версии следствия, Е.Шишмарева требовала от подведомственных Минздраву лечебных учреждений направления на курсы сотрудников экономических отделов в Институт повышения квалификации (ИПК) "Прогресс".

"С 2015 по 2017 годы было заключено свыше 300 договоров соответствующей направленности на общую сумму свыше 8 млн рублей. Установлено, свыше 5 млн поступило на счета индивидуального предпринимателя Елены Фахрутдиновой", - сказал следователь, выступая в суде.

Замминистра категорически отрицала свою причастность к инкриминируемым действиям и заявила о готовности сотрудничать со следствием.

Аналогичное решение суд принял в отношении индивидуального предпринимателя Е.Фахрутдиновой, подозреваемой в мошенничестве и задержанной по делу заместителя министра здравоохранения.

7 февраля Е.Шишмарева была найдена мертвой на территории собственного дома, где находилась под домашним арестом. По данному факту была организована доследственная проверка. Одна из основных версий происшедшего - самоубийство.

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Тэги: РОССИЯ, ТАТАРСТАН, МИНИСТР, ОТСТАВКА


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