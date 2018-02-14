Саакашвили обиделся на грузинскую оппозицию, не пожелавшую объединяться вокруг него

Выдворенный с Украины в Польшу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил грузинскую оппозицию, представители которой отвергли его предложение об объединении в преддверии предстоящих в октябре выборов главы республики, в "продажности" и сговоре с действующими властями.

"Когда они (представители грузинской оппозиции) говорят "все, минус Саакашвили", видны уши Иванишвили (миллиардер, бывший премьер Грузии Бидзина Иванишвили), который боится только меня. Порошенко также боится меня, и Путин на всем постсоветском пространстве больше всех боится только меня. Я никогда не объединял других вокруг себя, здесь речь о спасении Грузии. Если кто-то поведет вперед, я пойду за ним. Я никогда не говорил, что стою выше кого-то", - заявил М.Саакашвили в эфире "Рустави 2" при включении из Польши.

Один из самых в недавнем прошлом ближайших соратников М.Саакашвили, бывший секретарь Совбеза Грузии Гига Бокерия, комментируя журналистам идею М.Сааакашвили о выдвижении на предстоящих президентских выборах единого кандидата от оппозиции, заявил, объединение прозападной грузинской оппозиции вокруг экс-президента произойти не может.

"Интервью Саакашвили с "Рустави 2" было потоком взаимоисключающих мыслей деградировавшего лидера", - сказал Г.Бокерия, являющийся одним из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия", члены которой вышли из партии М.Саакашвили "Единое национальное движение".

Лидеры других оппозиционных партий также заявили журналистам, что объединение оппозиции вокруг М.Саакашвили исключено.

В правящей партии "Грузинская мечта" называют М.Саакашвили "комичной фигурой" в грузинской политике, а его идеи об объединении вокруг него оппозиции "абсолютным бредом".

Между тем М.Саакашвили заявил "Рустави 2", что он обязательно вернется на Украину и в Грузию и добавил, что сейчас является "вольной птицей".