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Дальнее зарубежье 14.02.2018 13:09

Франция готова наносить удары по Сирии в ответ на подтверждённые случаи применения химоружия - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил готовность его страны нанести удары по объектам в Сирии, если поступят достоверные данные о применении Дамаском химоружия, предают парижские СМИ.

"В том, что касается химоружия, то ранее я установил "красную линию". И сейчас я ясно хочу подтвердить, что буду ее придерживаться", - сказал он журналистам в Париже.

По словам Э.Макрона, "если мы получим неопровержимые доказательства того, что запрещённое договорами химическое оружие было использовано, то мы нанесём удары по местам, откуда это оружие было взято, а также - по объектам, в которых эти атаки организовывались".

Вместе с тем, президент Франции подчеркнул, что пока его страна такими доказательствами не располагает, но будет крайне внимательно следить за данной темой.

"На сегодняшний день наши спецслужбы, наши вооруженные силы не обладают доказательствами того, что запрещённые соглашениями химические вещества были применены против мирных граждан. Но, конечно, мы крайне внимательно следим за этой ситуацией", - заявил президент Франции.

В сообщениях отмечается, что, по словам Э.Макрона, в ходе контактов с президентом РФ Владимиром Путиным он просил предупредить Дамаск, что Франция тщательно отслеживает вопрос о химоружии.

"Я подчеркнул это в разговоре с президентом Путиным и попросил его ясно обрисовать ситуацию сирийскому режиму, утверждающему, что не применяет химическое оружие", - сказал он.

"Если мы получим доказательства, то я сделаю то, что обещал, так как на кону - наш авторитет", - подытожил французский лидер.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, СИРИЯ, ХИМОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]