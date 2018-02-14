Полномочный представитель Управления мусульман Кавказа (УМК) Гаджи Шахин Гасанли призвал население Азербайджана активно участвовать в выборах президента страны и сделать правильный выбор.
"Некоторые страны пытаются создать видимость пропасти (в Азербайджане - ИФ) между народом и правительством и пытаются подорвать авторитет предстоящих выборов", - заявил Ш.Гасанли в среду.
В этой связи, он отметил необходимость участия народа в "этом большом политическом процессе". "Надеемся, что народ будет активно участвовать в выборах, особенно на фоне происходящих в регионе и в, целом, в мире конфликтов и разногласий",- отметил он.
Ш.Гасанли подчеркнул, что "народу следует, как никогда, сделать правильный выбор и проголосовать за главу государства с целью защиты стабильности и устойчивого развития в стране".
Очередные президентские выборы должны были состояться в Азербайджане 17 октября. Однако, президент Ильхам Алиев 5 февраля подписал распоряжение о проведении 11 апреля внеочередных выборов.
Согласно утвержденному ЦИК страны графику, 20 февраля начинается подача необходимых документов для регистрации кандидатов в президенты. Этот процесс завершится 12 марта. Уточнение и дополнение избирательных списков завершится до 7 марта.
Предвыборная агитация кандидатов начнется 19 марта и завершится 10 апреля.
Правящая партия "Йени Азербайджан" (Новый Азербайджан) на съезде 8 февраля утвердила И.Алиева кандидатом в президенты. Документы о регистрации И.Алиева кандидатом в президенты уже представлены в ЦИК.
И.Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Он переизбрался главой государства в 2008 году и в 2013 году.
Согласно изменениям в Конституцию Азербайджана, внесенным осенью 2016 года, президент страны будет избираться на 7 лет.
Ф.Исазаде
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