Министерство иностранных дел Азербайджана исключило из "черного списка" гражданина РФ Ватули Виталия Олеговича, участника проекта "Музыка за мир".
"Гражданин Российской Федерации, участник проекта «Музыка за мир» Виталий Ватуля направил письмо в МИД Азербайджана с просьбой исключить его имя из «Списка лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики», - отмечает внешнеполитическое ведомство.
В своем письме В.Ватуля отмечает, что в 2015 году он отправился в Нагорный Карабах в рамках проекта «Музыка за мир», не зная о запрете на выезд в эту область без согласия правительства Азербайджана, а также о вытекающих последствиях этого шага. Он подчеркнул, что этот визит не означал проявление неуважения к Азербайджанской Республике и ее народу.
"Подтверждая свое полное уважение к законам Азербайджана, В.Ватуля извинился перед правительством и народом Азербайджана за свой визит на оккупированные территории", - подчеркивает МИД.
В.Ватуля также выразил намерение посетить Баку, особенно село Джоджуг Мерджанлы (в прифронтовой зоне - ИФ) в рамках проекта «Музыка за мир», чтобы организовывать мастер-классы и выступать с благотворительными концертными программами для азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев.
"Обращение В.Ватули было надлежащим образом рассмотрено и было принято решение исключить его имя из черного списка МИД Азербайджана", - отмечается в сообщении.
Ф.Исазаде
Цены на нефть снижается к минимумам за 7 недель, Brent опустилась до $62,46 за баррель
Baker Tilly Azerbaycan проведет аудит Азерсу за 2017г
Счетпалата Азербайджана определилась с приоритетами до 2021г
В Азербайджане в 2017 году штрафы за нарушение правил дорожного движения превысили 73 млн манатов
Госпошлина за выдачу удостоверения личности лицам младше 15 лет составит 4-25 манат
В Азербайджане средняя зарплата работников в секторе строительства в 2017г снизилась на 4% - Госкомстат
Адресованное Трампу-младшему письмо с белым порошком содержало также оскорбления
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана за 14 лет составили около $78 млрд
Азерсу получит 12 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Абэ напомнил, что США не могут строить военные базы в Японии без согласия Токио
Нетаньяху не видит необходимости в досрочных выборах, несмотря на коррупционный скандал
Генсек НАТО возложил ответственность за судьбу пленных боевиков ИГИЛ на страны-члены коалиции
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Самир Гаджиев назначен главным исполнительным директором Caspian Asian Club
«Москва-Баку. Взгляд сквозь километры». Или о том, как живется азербайджанцам в России. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»