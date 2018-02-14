Министерство иностранных дел Азербайджана исключило из "черного списка" гражданина РФ Ватули Виталия Олеговича, участника проекта "Музыка за мир".

"Гражданин Российской Федерации, участник проекта «Музыка за мир» Виталий Ватуля направил письмо в МИД Азербайджана с просьбой исключить его имя из «Списка лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики», - отмечает внешнеполитическое ведомство.

В своем письме В.Ватуля отмечает, что в 2015 году он отправился в Нагорный Карабах в рамках проекта «Музыка за мир», не зная о запрете на выезд в эту область без согласия правительства Азербайджана, а также о вытекающих последствиях этого шага. Он подчеркнул, что этот визит не означал проявление неуважения к Азербайджанской Республике и ее народу.

"Подтверждая свое полное уважение к законам Азербайджана, В.Ватуля извинился перед правительством и народом Азербайджана за свой визит на оккупированные территории", - подчеркивает МИД.

В.Ватуля также выразил намерение посетить Баку, особенно село Джоджуг Мерджанлы (в прифронтовой зоне - ИФ) в рамках проекта «Музыка за мир», чтобы организовывать мастер-классы и выступать с благотворительными концертными программами для азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев.

"Обращение В.Ватули было надлежащим образом рассмотрено и было принято решение исключить его имя из черного списка МИД Азербайджана", - отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде