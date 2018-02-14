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Карабахский конфликт 14.02.2018 13:22

МИД Азербайджана исключил российского участника проекта "Музыка за мир" из "черного списка" по Нагорному Карабаху

Министерство иностранных дел Азербайджана исключило из "черного списка" гражданина РФ Ватули Виталия Олеговича, участника проекта "Музыка за мир".

"Гражданин Российской Федерации, участник проекта «Музыка за мир» Виталий Ватуля направил письмо в МИД Азербайджана с просьбой исключить его имя из «Списка лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики», - отмечает внешнеполитическое ведомство.

В своем письме В.Ватуля отмечает, что в 2015 году он отправился в Нагорный Карабах в рамках проекта «Музыка за мир», не зная о запрете на выезд в эту область без согласия правительства Азербайджана, а также о вытекающих последствиях этого шага. Он подчеркнул, что этот визит не означал проявление неуважения к Азербайджанской Республике и ее народу.

"Подтверждая свое полное уважение к законам Азербайджана, В.Ватуля извинился перед правительством и народом Азербайджана за свой визит на оккупированные территории", - подчеркивает МИД.

В.Ватуля также выразил намерение посетить Баку, особенно село Джоджуг Мерджанлы (в прифронтовой зоне - ИФ) в рамках проекта «Музыка за мир», чтобы организовывать мастер-классы и выступать с благотворительными концертными программами для азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев.

"Обращение В.Ватули было надлежащим образом рассмотрено и было принято решение исключить его имя из черного списка МИД Азербайджана", - отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИД, РОССИЯНИН, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]