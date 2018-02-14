Туркменистан и Румыния впервые примут участие в IV заседании КС по проекту ЮГК

Представители Туркменистана и Румынии впервые примут участие в IV-ом заседании Консультативного совета по проекту создания «Южного газового коридора» (ЮГК), который пройдет 15 февраля в Баку, отмечается в сообщении министерства энергетики Азербайджана.

«В заседании КС в четверг впервые будут представлены Туркменистан и Румыния. Так, на заседании примут участие советник президента Туркменистана Яхшигельды Какаев и заместитель министра энергетики Румынии Юлиан-Роберт Тудораче», - отмечается в информации.

Кроме этого, в заседании примут участие и.о. спецпосланника по международным энергетическим вопросам и координатора бюро по энергетическим запасам Госдепа США Сью Саарнио, посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон, вице-президент по энергетическому союзу Еврокомиссии Марош Шефчович, министры энергетики Турции и Болгарии, первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии. На уровне замминистров энергетики будут представлены Италия и Албании.

Кроме того, в заседании примут участие госсекретарь по энергетическим вопросам Черногории Никола Вуйович, госсекретарь министерства окружающей среды и энергетики Хорватии Иво Милатич, советник министра внешней торговли и экономических связей Боснии и Герцеговины Недо Капетина, советник министра энергетики и промышленности Албании Энис Алико, представители министерства окружающей среды и энергетики Греции.

В заседании КС также примут участие представители международных финансовых организаций: Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития, германского банка KfW, Международной финансовой корпорации, Азиатского банка развития и Многостороннего инвестиционного гарантийного агентства.

Кроме того, во встрече примут участие руководители консорциумов по строительству газопроводов TANAP, TAP, Ионическо-Адриатического газопровода, региональный президент компании BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс, а также представители Snam, Enagas, Axpo Fluxys.

Заседание Консультативного совета пройдет по четырем сессиям. В рамках первой сессии будут заслушаны отчеты о работе, проделанной в рамках проекта ЮГК, в рамках второй сессии выступят министры стран, привлеченных к реализации проекта. Третья сессия будет посвящена вопросам финансирования проекта ЮГК, четвертая - вопросам расширения Южного газового коридора и проект строительства Ионическо-Адриатического газопровода и Интерконнектор Греция-Болгария (IGB).

По итогам заседания будет подписана Совместная декларация. Также в рамках заседания состоится подписание «писем о намерениях» между компаниями Algaz и SOCAR Balkans (балканская «дочка» Госнефтекомпании Азербайджана), а также между компаниями Plinacro, Albgaz, BH Gas и "Montenegro Bonus".

Как сообщалось ранее, первое заседание КС по ЮГК состоялось в Баку 12 февраля 2015 года, второе – 29 февраля 2016 года в Баку, третье – 23 февраля 2017 года.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Общая стоимость проекта ЮГК составляет $41,5 млрд. При этом стоимость проекта "Стадия-2" разработки месторождения Шах-Дениз составляет $23,9 млрд, расширения Южно-Кавказской трубопроводной магистрали - $4,7 млрд, строительства Транс-Анатолийского газопровода - $8 млрд, Транс-Адриатического газопровода - 4,5 млрд евро.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки начнутся влетом 2018 года.

Н.Аббасова