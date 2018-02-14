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Регион 14.02.2018 13:44

Турция отвечает на угрозу терроризма пропорционально и соразмерно - Столтенберг

У Турции в связи с событиями в Сирии есть обоснованные опасения в сфере безопасности, заявил в среду в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Ни один из членов НАТО не пострадал от терактов так, как Турция. Но ответ Турции и пропорциональный, и соразмерный", - сказал глава Североатлантического альянса перед началом совещания министров обороны стран НАТО.

Он отметил продолжающиеся контакты между США и Турцией относительно вызовов, с которыми они сталкиваются в северной части Сирии. При этом Й.Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что "НАТО не участвует в наземной операции".

Генсек также сообщил, что Турция провела в Брюсселе брифинг для членов НАТО об операции "Оливковая ветвь".

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Тэги: НАТО, ТУРЦИЯ, СИРИЯ, СТОЛТЕНБЕРГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]