Турция отвечает на угрозу терроризма пропорционально и соразмерно - Столтенберг

У Турции в связи с событиями в Сирии есть обоснованные опасения в сфере безопасности, заявил в среду в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Ни один из членов НАТО не пострадал от терактов так, как Турция. Но ответ Турции и пропорциональный, и соразмерный", - сказал глава Североатлантического альянса перед началом совещания министров обороны стран НАТО.

Он отметил продолжающиеся контакты между США и Турцией относительно вызовов, с которыми они сталкиваются в северной части Сирии. При этом Й.Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что "НАТО не участвует в наземной операции".

Генсек также сообщил, что Турция провела в Брюсселе брифинг для членов НАТО об операции "Оливковая ветвь".