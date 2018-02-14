Выдворенный из Украины Саакашвили подал в суд на ГМС, Погранслужбу и МВД

В Окружной административный суд города Киева поступил иск от экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили, в котором ответчиками указаны Государственная миграционная служба, Администрация Госпограничной службы и Министерство внутренних дел, сообщает пресс-служба суда.
"Истец просит суд признать незаконными действия соответствующих структурных образований ДМС, ГПС и МВД от 12 февраля 2018 года по выполнению решения о возвращении Саакашвили в страну предыдущего пребывания", - сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева в среду.
В информации отмечается, что также истец просит суд обязать соответствующее структурное образование Государственной миграционной службы Украины отменить данное решение.
"Сейчас рассматривается вопрос об открытии производства по административному делу", - информируют в судебной инстанции.
Как сообщалось, М.Саакашвили 12 февраля был задержан в Киеве и возвращен в Польшу по процедуре реадмиссии. Как сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, М.Саакашвили вернули "в страну предыдущего пребывания", то есть в Польшу.
Пограничная служба Польши проинформировала, что М.Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии. В ведомстве отметили, что, принимая во внимание тот факт, что М.Саакашвили является супругом гражданки государства-члена Европейского Союза, "просьба украинской стороны была воспринята положительно".
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