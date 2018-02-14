Парламентский комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству на заседании в среду обсудил проект закона «О техническом регулировании».
Документ подготовлен Госкомитетом по стандартизации, метрологии и патенту, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".
Законопроект «О техническом регулировании» предусматривает установление, принятие и применение обязательных требований к продукции, связанные с ними процессами и методами производства.
Согласно законопроекту, будут определены основные направления государственной политики в области технического регулирования, создание и функционирование системы технического регулирования и обеспечения международного сотрудничества в области технического регулирования.
Кроме того, для предоставления уведомлений и информации в области технического регулирования в соответствии с международными договорами, участником которых является Азербайджан, предполагается создание Информационного центра.
По итогам обсуждений члены комитета рекомендовали законопроект для рассмотрения на пленарном заседании парламента.
Б.Рустамбеков
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