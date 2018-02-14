Полиция ЮАР обыскивает особняк влиятельной семьи, имеющей связи с президентом Зумой

Южноафриканская полиция сообщила о проведении обысков в поместье семьи бизнесменов по фамилии Гупта в Йоханнесбурге, члены которой состоят в приятельских связях с президентом ЮАР Джейкобом Зумой, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед Пресс".
В ходе рейдов полиция задержала трех человек. Одним из задержанных является бизнесмен Аджай Гупта, его доставили в участок для допроса.
Агентство отмечает, что члены семьи Гупта находились в хороших отношениях с Дж.Зумой и, не занимая каких-либо постов в администрации, располагали доступом к некоторым государственным документам, которые использовали для своей выгоды.
Обыски в поместье Гупта произошли на фоне заявлений о готовящемся отстранении Дж.Зумы с поста президента.
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