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Транспорт и связь 14.02.2018 14:34

Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA за 2017г увеличились на 5%

Объем грузоперевозок по территории Азербайджана в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) за 2017 год составил 52 млн 733,2 тыс. тонн, что на 4,8% выше показателя 2016 года, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в Госкомстате.

По данным Госкомстата, 13 млн 74,2 тыс. тонн или 24,8% всех грузоперевозок в рамках коридора пришлось на железнодорожный транспорт, 32 млн 235,7 тыс. тонн или 61,1% - автомобильный, 7 млн 423,3 тыс. тонн или 14,1% - морской транспорт.

На долю транзитных грузов, перевезенных через Азербайджан в рамках TRACECA за 2017 года пришлось 10 млн 186,6 тыс. тонн или 19,3% от общего объема грузоперевозок по данному коридору. Рост по сравнению с показателем 2016 года составил на 28,9%.

Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).

Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: TRACECA, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]