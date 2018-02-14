Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA за 2017г увеличились на 5%

Объем грузоперевозок по территории Азербайджана в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) за 2017 год составил 52 млн 733,2 тыс. тонн, что на 4,8% выше показателя 2016 года, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в Госкомстате.

По данным Госкомстата, 13 млн 74,2 тыс. тонн или 24,8% всех грузоперевозок в рамках коридора пришлось на железнодорожный транспорт, 32 млн 235,7 тыс. тонн или 61,1% - автомобильный, 7 млн 423,3 тыс. тонн или 14,1% - морской транспорт.

На долю транзитных грузов, перевезенных через Азербайджан в рамках TRACECA за 2017 года пришлось 10 млн 186,6 тыс. тонн или 19,3% от общего объема грузоперевозок по данному коридору. Рост по сравнению с показателем 2016 года составил на 28,9%.

Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).

Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.

Н.Аббасова