В лондонском аэропорту Хитроу эвакуировали группу пассажиров из-за инцидента на летном поле

В лондонском аэропорту Хитроу эвакуировали часть пассажиров после "серьезного инцидента", сообщает в среду сайт газеты "Дейли телеграф".
Газета не уточняет, что именно произошло в аэропорту и сколько именно пассажиров было эвакуировано. По некоторым данным, распоряжение об эвакуации коснулось пассажиров минимум из одного самолета.
Инцидент произошел около 8.00 по местному времени (11.00 мск), на место прибыли экстренные службы, пишет газета.
"У нас произошел серьезный инцидент, связанный с двумя транспортными средствами на летном поле. Летное поле остается открытым, и мы работаем над тем, чтобы минимизировать эффект на перелеты наших пассажиров", - говорится в сообщении аэропорта в Twitter.
Изначально аэропорт сообщал, что инцидент произошел с двумя работниками аэропорта.
В результате происшествия произошли сбои в работе аэропорта, пассажиры жалуются на задержки рейсов, отмечает газета.
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