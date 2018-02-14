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Бизнес и законодательство 14.02.2018 14:43

Счетпалата Азербайджана определилась с приоритетами до 2021г

Счетная палата Азербайджана утвердила стратегический план на 2018-2020гг, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в палате.

Согласно плану, на среднесрочный период перед палатой стоят 5 задач: совершенствование законодательства, усиление независимости, повышение профессионализма, объективности, улучшение прозрачности и отчетности.

Для достижения этих задач Счетпалата планирует улучшить аналитическую работу с целью повысить качество заключений по проектам госбюджета.

Кроме этого, палата планирует применять новые виды аудита и улучшить деятельность в сфере финансового надзора, совершенствовать законодательство и др. меры.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СЧЕТПАЛАТА, ПРИОРИТЕТЫ, ПЛАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]