Счетпалата Азербайджана определилась с приоритетами до 2021г

Счетная палата Азербайджана утвердила стратегический план на 2018-2020гг, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в палате.

Согласно плану, на среднесрочный период перед палатой стоят 5 задач: совершенствование законодательства, усиление независимости, повышение профессионализма, объективности, улучшение прозрачности и отчетности.

Для достижения этих задач Счетпалата планирует улучшить аналитическую работу с целью повысить качество заключений по проектам госбюджета.

Кроме этого, палата планирует применять новые виды аудита и улучшить деятельность в сфере финансового надзора, совершенствовать законодательство и др. меры.

Б.Рустамбеков