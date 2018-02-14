Baker Tilly Azerbaycan проведет аудит Азерсу за 2017г

ООО "Baker Tilly Azerbaycan" проведет аудит финансовой отчетности ОАО "Азерсу" за 2017 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.
"Baker Tilly Azerbaycan проведет аудит Азерсу по МСФО за 2017 год. Между сторонами 8 февраля заключен соответствующий контракт", - отметили в ведомстве.
Стоимость контракта составляет 40,12 тыс. манатов.
Аудит Азерсу за 2016 год проводила компания Ernst & Young.
Б.Рустамбеков
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