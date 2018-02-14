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Финансы 14.02.2018 15:10

Baker Tilly Azerbaycan проведет аудит Азерсу за 2017г

ООО "Baker Tilly Azerbaycan" проведет аудит финансовой отчетности ОАО "Азерсу" за 2017 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

"Baker Tilly Azerbaycan проведет аудит Азерсу по МСФО за 2017 год. Между сторонами 8 февраля заключен соответствующий контракт", - отметили в ведомстве.

Стоимость контракта составляет 40,12 тыс. манатов.

Аудит Азерсу за 2016 год проводила компания Ernst & Young.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРСУ, АУДИТОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]