Baker Tilly Azerbaycan проведет аудит Азерсу за 2017г

ООО "Baker Tilly Azerbaycan" проведет аудит финансовой отчетности ОАО "Азерсу" за 2017 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

"Baker Tilly Azerbaycan проведет аудит Азерсу по МСФО за 2017 год. Между сторонами 8 февраля заключен соответствующий контракт", - отметили в ведомстве.

Стоимость контракта составляет 40,12 тыс. манатов.

Аудит Азерсу за 2016 год проводила компания Ernst & Young.

Б.Рустамбеков