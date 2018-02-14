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Дальнее зарубежье 14.02.2018 17:32

Один из ключевых министров в правительстве Израиля раскритиковал поведение Нетаньяху

Один из ключевых членов коалиционного правительства Израиля министр образования Нафтали Бенет раскритиковал поведение премьер-министра Биньямина Нетаньяху, но напомнил, что его вина во взяточничестве сейчас не доказана, передают в среду израильские СМИ.

"Премьер-министр не должен быть идеальным или жить скромнейшей жизнью, но он должен быть тем, на кого смотрят люди и думают, что с такого человека можно брать пример", - заявил он.

Н.Бенет добавил, что "получение в качестве подарков крупных сумм денежных средств на протяжении долгого времени не соответствует этому стандарту".

Однако он не считает, что Б.Нетаньяху плохо справляется со своими обязанностями на посту премьера.

"У нас хорошее правительство, справляющееся с вопросами безопасности, экономики и всем остальным", - отметил Н.Беннетт, подчеркнув, что "менять премьера следует на избирательных участках".

Н.Бенет возглавляет правую национально-религиозную партию "Еврейский дом" без поддержки которой сформированная Б.Нетаньяху коалиция может распасться.

Ранее полиция рекомендовала выдвинуть против премьер-министра страны обвинения в коррупции. Б.Нетаньяху отрицает свою вину.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]