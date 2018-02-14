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Происшествия 14.02.2018 15:29

В Азербайджане в 2017 году штрафы за нарушение правил дорожного движения превысили 73 млн манатов

Штрафы за нарушение правил дорожного движения в Азербайджане в 2017 году составили 73,7 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

«В 2017 году сумма примененных штрафов составила 73,7 млн манатов (в 2016 году - 85,4 млн манатов - ИФ)», - отметили в Госкомстате.

За отчетный период в республике было зафиксировано 3 млн 365,4 тыс. нарушений правил дорожного движения, что на 17,6% больше, чем в 2016 году.

«52,5% зафиксированных нарушений были связаны с превышением лимита скорости, 10% - правил остановки или стоянки транспортных средств, 10% - правил проезда на запрещающий сигнал светофора или регулировщика, 9,1% - несоблюдением требований дорожных знаков, 3,6% - не использование ремня безопасности», - отметили в ведомстве.

По данным статистики, за 2017 год количество зафиксированных ДТП сократилось на 8,6%, число лиц, пострадавших в них – на 10,6%.

«В 1,833 тыс. ДТП, в целом, различные травмы получили 2,469 тыс. человек, погибли - 750 человек», - отметили в ведомстве.

Большая часть ДТП (87,7%) была совершена в населенных пунктах, в результате чего погибли 518 и пострадали 1,613 тыс. человек. По сравнению с 2016 годом число погибших увеличилось на 4,2%, пострадавших – снизилось на 14,1%.

При этом 51,2% ДТП были совершены при участии транспортных средств и пешеходов.

По данным статистики, 29 аварий были совершены по вине нетрезвых водителей, что привело к гибели 16 и ранению 25 человек.

Мужчины составили 76% погибших и 71,4% пострадавших в ДТП граждан.

Кроме того, 43,5% происшествий зафиксировано в дневное время, 38% - ночью.

В целом, 29,7% ДТП пришлись на выходные дни.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ШТРАФЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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