В Азербайджане в 2017 году штрафы за нарушение правил дорожного движения превысили 73 млн манатов

Штрафы за нарушение правил дорожного движения в Азербайджане в 2017 году составили 73,7 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
«В 2017 году сумма примененных штрафов составила 73,7 млн манатов (в 2016 году - 85,4 млн манатов - ИФ)», - отметили в Госкомстате.
За отчетный период в республике было зафиксировано 3 млн 365,4 тыс. нарушений правил дорожного движения, что на 17,6% больше, чем в 2016 году.
«52,5% зафиксированных нарушений были связаны с превышением лимита скорости, 10% - правил остановки или стоянки транспортных средств, 10% - правил проезда на запрещающий сигнал светофора или регулировщика, 9,1% - несоблюдением требований дорожных знаков, 3,6% - не использование ремня безопасности», - отметили в ведомстве.
По данным статистики, за 2017 год количество зафиксированных ДТП сократилось на 8,6%, число лиц, пострадавших в них – на 10,6%.
«В 1,833 тыс. ДТП, в целом, различные травмы получили 2,469 тыс. человек, погибли - 750 человек», - отметили в ведомстве.
Большая часть ДТП (87,7%) была совершена в населенных пунктах, в результате чего погибли 518 и пострадали 1,613 тыс. человек. По сравнению с 2016 годом число погибших увеличилось на 4,2%, пострадавших – снизилось на 14,1%.
При этом 51,2% ДТП были совершены при участии транспортных средств и пешеходов.
По данным статистики, 29 аварий были совершены по вине нетрезвых водителей, что привело к гибели 16 и ранению 25 человек.
Мужчины составили 76% погибших и 71,4% пострадавших в ДТП граждан.
Кроме того, 43,5% происшествий зафиксировано в дневное время, 38% - ночью.
В целом, 29,7% ДТП пришлись на выходные дни.
Ф.Исазаде
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