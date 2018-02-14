Белоруссия ни одно государство не рассматривает в качестве противника - министр обороны страны

Белоруссия является донором стабильности на континенте, заявил министр обороны страны Андрей Равков на пресс-конференции в среду в Минске.

"Беларусь ни одно государство не рассматривает в качестве противника", - сказал А.Равков.

Чтобы у Белоруссии и впредь не было противников, отметил он, республика проводит миролюбивую политику.

При этом министр подчеркнул, что Белоруссия является донором стабильности на европейском континенте, и "это признано международным сообществом".