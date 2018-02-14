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Дальнее зарубежье 14.02.2018 19:44

Белоруссия ни одно государство не рассматривает в качестве противника - министр обороны страны

Белоруссия является донором стабильности на континенте, заявил министр обороны страны Андрей Равков на пресс-конференции в среду в Минске.

"Беларусь ни одно государство не рассматривает в качестве противника", - сказал А.Равков.

Чтобы у Белоруссии и впредь не было противников, отметил он, республика проводит миролюбивую политику.

При этом министр подчеркнул, что Белоруссия является донором стабильности на европейском континенте, и "это признано международным сообществом".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МИНОБОРОНЫ, ПОЛИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]