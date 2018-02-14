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Дальнее зарубежье 14.02.2018 15:34

Тиллерсон провел закрытую встречу с представителями сирийской оппозиции - СМИ

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в среду в ходе визита в Иорданию провел встречу с представителями сирийской оппозиции, сообщает катарская газета "Галф таймс".

Переговоры проходили за закрытыми дверьми в Аммане.

Издание напоминает, что эта встреча состоялась после девятого раунда межсирийских переговоров, не принесшего результатов, и Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

Ранее Р.Тиллерсон заявил, что, по его мнению, Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи "в некотором смысле не смог оправдать некоторые ожидания, которые на него возлагали организаторы".

"Но, с другой стороны, сочинский формат, если вы прочитаете заявление, которое было опубликовано по итогам мероприятия, четко провозглашает Женеву тем местом, где эти вопросы будут решены, а также подтверждает важную роль, которую спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура должен играть в качестве направляющего этого процесса", - сказал Р.Тиллерсон.

Кроме этого, он призвал Россию убедить сирийские власти прекратить борьбу с оппозиционными силами.

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Тэги: США, ГОСДЕП, СИРИЯ, ОППОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]