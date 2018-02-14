Тиллерсон провел закрытую встречу с представителями сирийской оппозиции - СМИ

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в среду в ходе визита в Иорданию провел встречу с представителями сирийской оппозиции, сообщает катарская газета "Галф таймс".
Переговоры проходили за закрытыми дверьми в Аммане.
Издание напоминает, что эта встреча состоялась после девятого раунда межсирийских переговоров, не принесшего результатов, и Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.
Ранее Р.Тиллерсон заявил, что, по его мнению, Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи "в некотором смысле не смог оправдать некоторые ожидания, которые на него возлагали организаторы".
"Но, с другой стороны, сочинский формат, если вы прочитаете заявление, которое было опубликовано по итогам мероприятия, четко провозглашает Женеву тем местом, где эти вопросы будут решены, а также подтверждает важную роль, которую спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура должен играть в качестве направляющего этого процесса", - сказал Р.Тиллерсон.
Кроме этого, он призвал Россию убедить сирийские власти прекратить борьбу с оппозиционными силами.
Баку приветствует оправдание Миланским судом экс-депутата ПАСЕ Волонте
ЦИК Азербайджана зарегистрировал выдвижение Алиева кандидатом в президенты
МИД Азербайджана исключил российского участника проекта "Музыка за мир" из "черного списка" по Нагорному Карабаху
Цены на нефть снижается к минимумам за 7 недель, Brent опустилась до $62,46 за баррель
Baker Tilly Azerbaycan проведет аудит Азерсу за 2017г
Счетпалата Азербайджана определилась с приоритетами до 2021г
В Азербайджане в 2017 году штрафы за нарушение правил дорожного движения превысили 73 млн манатов
Госпошлина за выдачу удостоверения личности лицам младше 15 лет составит 4-25 манат
В Азербайджане средняя зарплата работников в секторе строительства в 2017г снизилась на 4% - Госкомстат
Адресованное Трампу-младшему письмо с белым порошком содержало также оскорбления
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана за 14 лет составили около $78 млрд
Азерсу получит 12 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Самир Гаджиев назначен главным исполнительным директором Caspian Asian Club
«Москва-Баку. Взгляд сквозь километры». Или о том, как живется азербайджанцам в России. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»