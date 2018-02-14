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СНГ 14.02.2018 18:05

В Таджикистане переименуют более 1,5 тыс. географических объектов, не соответствующих нормам таджикского языка

Более 1,5 тысяч географических названий в Таджикистане не соответствуют требованиям закона "О государственном языке", заявила председатель Комитета по языку и терминологии при правительстве республики Гавхар Шарофзода.

Выступая в среду на пресс-конференции в Душанбе, она сообщила, что по результатам проверок по республике выявлено 1566 географических названий, не соответствующих нормам таджикского языка.

"Рабочая группа в составе специалистов Комитета по языку, Академии наук и высших учебных заведений республики провела анализ и исследование 10295 географических названий из которых 1566 из них не отвечают требованиям закона "О государственном языке". Из этого числа предложено изменить названия 836 сел, 58 джамоатов, 672 пастбищ, гор, рек, озер, родников, мостов и других объектов", - сказала Г.Шарофзода.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ГЕОГРАФИЯ, ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]