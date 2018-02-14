Оружейная компания Remington объявила о банкротстве

Американский производитель оружия Remington Outdoor Co. начал процедуру банкротства.
Как сообщается в пресс-релизе компании, она достигла соглашения со своими кредиторами о поддержке реструктуризации бизнеса.
"Сложная ситуация в индустрии делает сегодняшнее соглашение разумным. Я уверен, что эта перегруппировка станет для Remington гарантией дальнейшей работы в качестве сильной компании и национального наследия", - заявил председатель совета директоров компании Джим Гайслер.
Remington также заявила, что продолжит работу в обычном режиме, продолжив выплаты сотрудникам и торговым партнерам. Реструктуризация не повлияет на клиентскую поддержку и сервис.
Главный исполнительный директор компании Энтони Ачителли отметил, что компания "выйдет из этого процесса с более низким объемом заемных средств и высокой ликвидностью". Это даст Remington позиции для более агрессивной конкуренции и предоставит возможности для дальнейшего роста.
Реструктуризация позволит Remington снизить объем задолженности примерно на $700 млн, а также увеличить капитал ряда подразделений на $145 млн.
Remington, которая за свою 200-летнюю историю поставляла оружие на поля гражданской войны в США и обеих Мировых войн, в настоящее время принадлежит Cerberus Capital Management. Однако, по данным CNN, после окончания реструктуризации инвестфирма больше не будет владеть производителем оружия.
Профессор Университета Нью-Йорка Робер Шпитцер заявил The Guardian, что про-оружейная политика президента США Дональда Трампа стала причиной падения продаж в данном сегменте и банкротства Remington. Ситуацию уже окрестили "трамповским падением" (Trump slump).
После золотой эры продаж при предыдущем президенте Бараке Обаме производители оружия в Америке сейчас столкнулись с проблемами. Продажи упали, оставив компании с чрезмерными запасами продукции на сладах и падением выручки, отмечается в статье.
"Продажи в этой сфере сильно политизированы, - полагает Р.Шпитцер. - Покупки оружия в последнее время делались не только из-за желания получить новый продукт, но как определенное заявление; не только из-за опасений, что может быть более жесткое регулирование, но как заявление против Обамы ".
После прихода в Белый дом Д.Трампа продажи сильно сократились, придя в соответствие с долгосрочной тенденцией падения интереса к оружию, отмечает профессор.
"Число владельцев оружием снижается с 1970-х годов, и теперь их насчитывается меньше, чем когда-либо", - сказал Р.Шпитцер. Все меньше людей охотятся, интерес молодежи к оружию также падает, при этом оружейная отрасль не имеет большого успеха в попытках обратиться к женщинам и меньшинствам.
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