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Дальнее зарубежье 14.02.2018 18:42

МИД Китая предупредил, что санкции США против КНР повредят мировой экономике

Возможное введение торговых санкций США против Китая причинит ущерб глобальной экономике, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Любые односторонние действия и протекционизм ухудшат состояние глобальной экономики и помешают ее восстановлению", - сказал китайский дипломат, комментируя угрозу президента США Дональда Трампа ввести торговые санкции против Китая.

Как сообщают западные СМИ, Гэн Шуан выразил надежду на то, что обе стороны продолжат сотрудничество в торговой сфере.

"Китай всегда рассматривал США в качестве важного партнера в экономике и в торговле", - сказал представитель МИД КНР.

Ранее Д.Трамп в ходе выступления в Белом доме пригрозил ввести торговые санкции против Китая в связи с тем, что американские власти расценивают ряд действий КНР как подрыв американской экономики.

"Часть предложений моей администрации (относительно санкций против КНР - ИФ) касаются увеличения торговых тарифов", - отметил президент США.

По словам американского президента, такой шаг стал бы правильной ответной мерой в связи с перепроизводством в металлургической отрасли Китая, что в свою очередь подрывает стабильность рынка США.

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Тэги: КИТАЙ, МИД, США, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]