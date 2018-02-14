МИД Китая предупредил, что санкции США против КНР повредят мировой экономике

Возможное введение торговых санкций США против Китая причинит ущерб глобальной экономике, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Любые односторонние действия и протекционизм ухудшат состояние глобальной экономики и помешают ее восстановлению", - сказал китайский дипломат, комментируя угрозу президента США Дональда Трампа ввести торговые санкции против Китая.
Как сообщают западные СМИ, Гэн Шуан выразил надежду на то, что обе стороны продолжат сотрудничество в торговой сфере.
"Китай всегда рассматривал США в качестве важного партнера в экономике и в торговле", - сказал представитель МИД КНР.
Ранее Д.Трамп в ходе выступления в Белом доме пригрозил ввести торговые санкции против Китая в связи с тем, что американские власти расценивают ряд действий КНР как подрыв американской экономики.
"Часть предложений моей администрации (относительно санкций против КНР - ИФ) касаются увеличения торговых тарифов", - отметил президент США.
По словам американского президента, такой шаг стал бы правильной ответной мерой в связи с перепроизводством в металлургической отрасли Китая, что в свою очередь подрывает стабильность рынка США.
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