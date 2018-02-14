Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1043 RUR   0.0294 GBR   2.3624 TRY   0.4468

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.15 Brent   64.81

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 17 Фев 18 Фев

Дальнее зарубежье 14.02.2018 18:33

Зума недоумевает, почему правящая партия ЮАР настаивает на его уходе с президентского поста

Президент ЮАР Джейкоб Зума заявил, что попытки отстранить его от поста главы государства являются несправедливыми, поскольку правящая партия АНК не назвала ему ни одной причины, почему он должен принять такое решение.

"Поднять этот вопрос было очень несправедливо по отношению ко мне. Никто не назвал причин, никто не сказал, что я сделал", - заявил он в телевизионном интервью в среду.

Ранее сообщалось, что партия Африканский национальный конгресс заявила о готовности выдвинуть вотум недоверия президенту страны Джейкобу Зуме, если он не подаст в отставку до четверга.

На этой неделе партия выдвинула президенту ультиматум, потребовав от него самостоятельно подать в отставку в течение двух суток. Генсек АНК Эйс Магашуле сообщил, что Дж.Зума попросил остаться на своем посту еще пару месяцев. В исполнительном комитете партии просьбу Дж.Зумы отклонили.

Дж.Зума является президентом ЮАР с 2009 года. На минувшей неделе сообщалось, что его послание к нации отложено на неопределенный срок на фоне обвинений в коррупции. Затем стало известно, что Дж.Зума и председатель АНК Сирил Рамафоса ведут переговоры о передаче власти.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮАР, ЗУМА, СИТУАЦИЯ, РЕАКЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]