Зума недоумевает, почему правящая партия ЮАР настаивает на его уходе с президентского поста

Президент ЮАР Джейкоб Зума заявил, что попытки отстранить его от поста главы государства являются несправедливыми, поскольку правящая партия АНК не назвала ему ни одной причины, почему он должен принять такое решение.
"Поднять этот вопрос было очень несправедливо по отношению ко мне. Никто не назвал причин, никто не сказал, что я сделал", - заявил он в телевизионном интервью в среду.
Ранее сообщалось, что партия Африканский национальный конгресс заявила о готовности выдвинуть вотум недоверия президенту страны Джейкобу Зуме, если он не подаст в отставку до четверга.
На этой неделе партия выдвинула президенту ультиматум, потребовав от него самостоятельно подать в отставку в течение двух суток. Генсек АНК Эйс Магашуле сообщил, что Дж.Зума попросил остаться на своем посту еще пару месяцев. В исполнительном комитете партии просьбу Дж.Зумы отклонили.
Дж.Зума является президентом ЮАР с 2009 года. На минувшей неделе сообщалось, что его послание к нации отложено на неопределенный срок на фоне обвинений в коррупции. Затем стало известно, что Дж.Зума и председатель АНК Сирил Рамафоса ведут переговоры о передаче власти.
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