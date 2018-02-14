Премьер Нидерландов заявил, что недооценивал масштабы скандала с ложью главы МИД относительно встречи с Путиным

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подтвердил, что не сразу осознал истинные масштабы проблемы, когда экс-глава МИД Хальбе Зейлстра две недели назад признался ему, что лгал относительно встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает в среду портал "Датч ньюс".

"Я понимал, что это грех, но не смертельный грех", - заявил нидерландский премьер. Он подтвердил, что Х.Зейлстра еще две недели назад рассказал ему о том, что солгал относительно своего присутствия на встрече В.Путина с представителями международного бизнеса в 2006 году.

М.Рютте также добавил, что недооценил возможные последствия лжи министра иностранных дел и подумал, что тот может сохранить пост, поскольку убедительно объяснил мотивы своего поступка.

Накануне Х.Зейлстра подал в отставку с поста главы МИД Нидерландов, заявив, что сложившаяся ситуация может навредить деятельности внешнеполитического ведомства.

"Мы живем в той стране, где правда имеет значение. Вот почему я не вижу иного варианта, кроме как подать в отставку", - заявил Х.Зейлстра, проработавший в должности менее четырех месяцев.

Кроме того, резкая критика прозвучала и в адрес М.Рютте, который не сообщил об инциденте до того, как о нем написали СМИ. Однако большинство парламентариев не поддержали выдвинутый оппозицией вотум недоверия премьеру.

В прошлом Х.Зейлстра заявлял, что присутствовал на встрече российского лидера c представителями международного бизнеса и слышал комментарии В.Путина о "Великой России, в состав которой должны войти Россия, Белоруссия, Украина и страны Прибалтики".

Теперь же Х.Зейлстра заявил, что "одолжил" детали встречи и отрывки комментариев российского лидера у некоего человека, который в действительности присутствовал на встрече, и выдал их за собственную информацию.