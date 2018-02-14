На конференции военачальников в Кабуле, организованной Центральным командованием США, выражена готовность бороться с терроризмом и наркотрафиком

Вопросы борьбы с терроризмом обсудили на завершившейся в среду в Кабуле двухдневной конференции военачальники Афганистана, США, Пакистана, Казахстана и Узбекистана.
Афганские СМИ сообщили со ссылкой на пресс-секретаря министерства обороны Афганистана Даулата Вазири, что встреча была организована Центральным командованием США и прошла под председательством командующего силами США и НАТО в Афганистане Джоном Николсоном.
В конференции принял участие глава Центрального командования вооружённых США генерал Джозеф Вотел.
По словам Д.Вазири, все участники выразили готовность сотрудничать друг с другом в борьбе с терроризмом и наркотрафиком в Афганистане.
По данным СМИ, на конференции обсуждались вопросы обеспечения безопасности, достижения прочного мира в Афганистане и стабильности в регионе.
Начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва, который участвовал в конференции, заявил, что стабильность в регионе напрямую зависит от ситуации в Афганистане, и подчеркнул, что только сообща страны могут добиться поставленных целей.
Генерал также сообщил, что Пакистан перестал быть безопасным пристанищем для террористов.
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