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Дальнее зарубежье 14.02.2018 19:28

На конференции военачальников в Кабуле, организованной Центральным командованием США, выражена готовность бороться с терроризмом и наркотрафиком

Вопросы борьбы с терроризмом обсудили на завершившейся в среду в Кабуле двухдневной конференции военачальники Афганистана, США, Пакистана, Казахстана и Узбекистана.

Афганские СМИ сообщили со ссылкой на пресс-секретаря министерства обороны Афганистана Даулата Вазири, что встреча была организована Центральным командованием США и прошла под председательством командующего силами США и НАТО в Афганистане Джоном Николсоном.

В конференции принял участие глава Центрального командования вооружённых США генерал Джозеф Вотел.

По словам Д.Вазири, все участники выразили готовность сотрудничать друг с другом в борьбе с терроризмом и наркотрафиком в Афганистане.

По данным СМИ, на конференции обсуждались вопросы обеспечения безопасности, достижения прочного мира в Афганистане и стабильности в регионе.

Начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва, который участвовал в конференции, заявил, что стабильность в регионе напрямую зависит от ситуации в Афганистане, и подчеркнул, что только сообща страны могут добиться поставленных целей.

Генерал также сообщил, что Пакистан перестал быть безопасным пристанищем для террористов.

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Тэги: АФГАНИСТАН, США, ВОЕННЫЕ, КОНФЕРЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]